Día del Patrimonio llegó a tribunales con un juicio a personajes animados
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En el marco del Día del Patrimonio este domingo, el Poder Judicial abrió las puertas de la Corte de Apelaciones de Santiago para acercar el funcionamiento de la justicia a las familias. Una de las actividades más llamativas fue la representación de una formalización y un juicio protagonizados por personajes inspirados en populares películas infantiles.
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