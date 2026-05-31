En el marco del Día del Patrimonio este domingo, el Poder Judicial abrió las puertas de la Corte de Apelaciones de Santiago para acercar el funcionamiento de la justicia a las familias. Una de las actividades más llamativas fue la representación de una formalización y un juicio protagonizados por personajes inspirados en populares películas infantiles.

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