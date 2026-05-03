La consagración y festejo de Alejandro Tabilo con el título en Aix-en-Provence
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El tenista chileno Alejandro Tabilo celebró con el trofeo de campeón la conquista del Challenger 175 de Aix-en-Provence ante el belga Zizou Bergs; resultado que subirá al nacional hasta el puesto 35 del ranking mundial ATP.
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