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U. de Concepción desperdició su opción como local ante la UC

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Universidad de Concepción lamentó un 2-2 frente a Universidad Católica en la cuarta fecha en el Grupo B de la Copa de la Liga. Sobre el final, el panameño Cecilio Waterman tuvo la chance de darle la ventaja pateando dos veces el mismo penal, pero Darío Melo contuvo el remate que incluso se repitió por invasión.

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