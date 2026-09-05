Pierre Gasly celebró su primera "pole" tras su gran qualy en Monza
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El piloto francés Pierre Gasly (Alpine) conquistó la primera "pole position" de su carrera en la Fórmula 1 tras dominar la clasificatoria para el GP de Italia en Monza, por delante de George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).
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