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Pierre Gasly celebró su primera "pole" tras su gran qualy en Monza

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El piloto francés Pierre Gasly (Alpine) conquistó la primera "pole position" de su carrera en la Fórmula 1 tras dominar la clasificatoria para el GP de Italia en Monza, por delante de George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).

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