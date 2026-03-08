Russell y Antonelli celebraron el "un-dos" de Mercedes en el Gran Premio de Australia
Publicado:
Fotos Destacadas
Las postales de la victoriosa final de Las Diablas en el Premundial
Nuevos buses eléctricos ahora conectan a Tiltil y Colina con Santiago
Cobresal cayó ante Palestino y sumó su tercer partido al hilo sin ganar
Fotos Recientes
Boric y Kast se reencontraron en cambio de mando del Ejército
Cobresal cayó ante Palestino y sumó su tercer partido al hilo sin ganar
Con cambios: La formación de la U para enfrentar a Universidad de Concepción
El británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli comandaron el Gran Premio de Australia de la Formula 1 con el primer y segundo puesto que alzó a Mercedes en tierras oceánicas. El podio fue cerrado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien llegó a liderar la carrera en su inicio.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados