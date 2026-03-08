Síguenos:
Russell y Antonelli celebraron el "un-dos" de Mercedes en el Gran Premio de Australia

El británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli comandaron el Gran Premio de Australia de la Formula 1 con el primer y segundo puesto que alzó a Mercedes en tierras oceánicas. El podio fue cerrado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien llegó a liderar la carrera en su inicio.

