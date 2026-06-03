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Alexis compartió postales de sus espectaculares vacaciones junto a su hija y Alexandra Litvinova

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El chileno Alexis Sánchez disfruta sus vacaciones tras terminar la temporada con Sevilla y en redes sociales compartió fotografías junto a su pareja Alexandra Litvinova y su hija, compartiendo en una espectacular sesión privada para ver películas.

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