Alexis compartió postales de sus espectaculares vacaciones junto a su hija y Alexandra Litvinova
Publicado:
Fotos Destacadas
Argentina: Mujeres salieron a las calles contra los femicidios en aniversario de "Ni una menos"
Alexis compartió postales de sus espectaculares vacaciones junto a su hija y Alexandra Litvinova
Avión de la FACh quedó completamente destruido tras accidente en Coquimbo
Fotos Recientes
Ministra Duco visitó a La Roja Femenina en la antesala del crucial duelo por la Liga de Naciones
Avión de la FACh quedó completamente destruido tras accidente en Coquimbo
Argentina: Mujeres salieron a las calles contra los femicidios en aniversario de "Ni una menos"
El chileno Alexis Sánchez disfruta sus vacaciones tras terminar la temporada con Sevilla y en redes sociales compartió fotografías junto a su pareja Alexandra Litvinova y su hija, compartiendo en una espectacular sesión privada para ver películas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados