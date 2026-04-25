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Alexis Sánchez compartió inéditas imágenes y profundas frases motivadoras

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El goleador histórico de la selección chilena, Alexis Sánchez, sorprendió a sus seguidores al compartir inéditas postales sus redes sociales. En una recopilación de momentos de su presente en Sevilla y otras frases motivadoras, el "Maravilla" también incluyó una postal con su hija en brazos.

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