Alexis Sánchez compartió la tarde de Sevilla junto a sus perros
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Este sábado, El futbolista chileno Alexis Sánchez compartió la tarde en su casa en Sevilla junto a sus perros. Así lo compartió a través de su cuenta de Instagram.
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