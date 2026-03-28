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Alexis Sánchez compartió la tarde de Sevilla junto a sus perros

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Este sábado, El futbolista chileno Alexis Sánchez compartió la tarde en su casa en Sevilla junto a sus perros. Así lo compartió a través de su cuenta de Instagram.

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