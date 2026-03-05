En Cooperativa Deportes conocimos los puntos clave del proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento de los clubes en Chile. A falta del tercer trámite en el Congreso para que esta ley sea aprobada, entre los cambios destacan la prohibición de la multipropiedad, la separación definitiva entre la Federación de Fútbol de Chile y la ANFP, y una mayor fiscalización por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

