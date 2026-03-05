Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.8°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Los detalles de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas tras su avance en el Senado

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En Cooperativa Deportes conocimos los puntos clave del proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento de los clubes en Chile. A falta del tercer trámite en el Congreso para que esta ley sea aprobada, entre los cambios destacan la prohibición de la multipropiedad, la separación definitiva entre la Federación de Fútbol de Chile y la ANFP, y una mayor fiscalización por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados