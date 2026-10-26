19:50 - | ¡Histórico! El inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

19:44 - | Se presentaron los nominados: Llegó el momento de la entrega del galardón al mejor futbolista del mundo

19:36 - | El "Fenómeno", el brasileño Ronaldo Nazario, entra al escenario en Londres para entregar el Balón de Oro 2026

19:35 - | ¡Llegó el momento! En breve se conocerá al ganador del Balón de Oro 2026

19:28 - | La española Alexia Putellas ganó el Balón de Oro Femenino 2026

19:15 - | Michael Owen, ganador del Balón de Oro en 2001, aparece en el escenario para la entrega de uno de los premios principales, a la mejor jugadora del fútbol femenino

19:12 - | La mexicana Charlyn Corral y el inglés Harry Kane fueron premiados como los mejores goleadores de la temporada pasada

19:12 - | Ahora es el turno para premiar al mejor delantero de la temporada pasada

19:03 - | Balón de Oro anunció a los 10 nominados para el Premio Balón de Oro de todos los tiempos

19:02 - | PSG fue premiado como mejor equipo del mundo en la temporada 2025-2026 en la gala del Balón de Oro. Ousmane Dembelé recibió el trofeo

18:49 - | FC Barcelona es el mejor equipo del mundo en el fútbol femenino

18:48 - | Sol Campbell y Patrick Vieira, estrellas de Arsenal, entregarán los premios a los mejores equipos del año en el fútbol femenino y masculino

18:43 - | Bukayo Saka, delantero de Arsenal, fue galardonado con el Premio Sócrates en la ceremonia del Balón de Oro

18:39 - | El artista nigeriano Burna Boy entregará el Premio Sócrates, que reconoce la labor humanitaria en el fútbol

18:37 - | Cata Coll, de Barcelona, fue premiada como mejor arquera del fútbol femenino

18:31 - | Primero entregarán el premio a la mejor arquera del mundo en el fútbol femenino

18:29 - | Peter Schmeichel, leyenda de Dinamarca y Manchester United, entregará el Premio Yashin

18:28 - | Llegó el momento para la premiación al mejor arquero y arquera de la temporada

18:21 - | Se cumplen 70 años del primer Balón de Oro y se repasa la historia de los ganadores, desde Stanley Matthews a la fecha

18:10 - | Turno para premiar al mejor técnico del mundo en 2025-2026, con el trofeo "Johan Cruyff"

18:09 - | El español Pere Romeu, DT de Barcelona Femenino, fue galardonado como mejor entrenador del fútbol femenino

18:04 - | Tercer premio de la noche: Mejor técnico del año en el fútbol femenino, y será el español Rafael Benítez quien entregue el galardón

17:59 - | La mejor jugadora joven del año es la española Vicky López, futbolista de Barcelona

17:57 - | El siguiente premio es para la mejor jugadora joven de la temporada pasada

17:56 - | Es tercera vez consecutiva que Lamine Yamal gana el trofeo Kopa al mejor jugador joven

17:55 - | Lamine Yamal fue premiado como el mejor jugador joven de la temporada pasada en la ceremonia del Balón de Oro

17:54 - | Andriy Shevchenko, ganador del Balón de Oro 2004, será el encargado de entregar el trofeo al talento joven del año

17:50 - | El primer premio de la noche será para el mejor jugador joven del año.

17:47 - | La periodista Kate Scott y el mítico Thierry Henry son los presentadores del Balón de Oro

17:45 - | ¡Se acabó la espera! Comenzó en Londres la ceremonia del Balón de Oro 2026 #ballondor

17:42 - | El brasileño Vinicius Jr. quedó en el lugar 17° del Balón de Oro

17:41 - | Así fue la llegada de Vozinha a la alfombra roja del Balón de Oro, firmando autógrafos a los fanáticos VOZINHA, EL BALÓN DE ORO DE LAS REDES SOCIALES %uD83D%uDE02 https://t.co/mC0y8WlWSJ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

17:40 - | "¡Te estábamos esperando!": Lamine Yamal, uno de los favoritos, llegó hace pocos minutos para la ceremonia del Balón de Oro Lamine Yamal, we've been waiting for you! #ballondor https://t.co/VMR0z1GQff — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

17:31 - | Ronaldo Nazario será el encargado de entregar el Balón de Oro al ganador del trofeo Ronaldo is in the house! Watch the Ballon d'Or ceremony live on @DAZNFootball #ballondor https://t.co/qK3ViP6bnZ — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

17:21 - | Vozinha: "No lo esperaba, pero estoy muy feliz de estar acá. Que gane el mejor"

17:21 - | Vozinha, a la transmisión oficial de DAZN: "Estoy tranquilo, es un gran honor estar aquí. Estoy muy contento" Le dicen en mayo que iba a estar en la gala del Balón de Oro... y se echa a reír seguro %uD83D%uDE02 Vozinha, el hombre al que el Mundial cambió la vida %uD83C%uDF1F El #ballondor, GRATIS en DAZN en Sudamérica, México, USA y más de 200 países https://t.co/1sW2hmbHnX — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

16:51 - | ¡SE ATRASA LA GALA DEL BALÓN DE ORO! Desde la organización confirmaron que la premiación se aplaza al menos media hora por retrasos de montaje y la llegada de los invitados

16:49 - | Más figuras junto a Vozinha: El golero colocolino ahora posó con el exartillero neerlandés Patrick Kluivert para las redes sociales de la UEFA Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UEFA (@uefa)

16:22 - | Vozinha y Mosa siguen codeándose con figuras mundiales: Yan Diomandé, Luis Figo y Mikel Arteta Compartimos con estrellas y leyendas del fútbol mundial en la alfombra roja del Balón de Oro %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB%u26AA%u26AB #ballondor https://t.co/X7u6xYiCp1 — Colo-Colo (@ColoColo) October 26, 2026

16:04 - | "¡Listos para la alfombra roja!": Vozinha y Aníbal Mosa llegaron al London Palladium Theatre para la gala del Balón de Oro 2026 ¡Listos para la alfombra roja del Balón de Oro! %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB%u26BD #ballondor https://t.co/3k6HhBkDu6 — Colo-Colo (@ColoColo) October 26, 2026

15:51 - | ¿Quieres ver a los jugadores entre las posiciones 30 y 11? Revísalos en este recuento The 2026 Men's Ballon d'Or ranking, from 30th to 11th place! Follow the ceremony live on https://t.co/WrVGTh5zEm, with analysis and data from the London Palladium! #Ballondor https://t.co/g6qaAfXozA — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

15:34 - | El último jugador que quedó fuera del top ten es Jude Bellingham %uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC65%uDB40%uDC6E%uDB40%uDC67%uDB40%uDC7F Jude Bellingham est 11e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/bjaXVMAxxn — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

15:02 - | De acuerdo a la prensa internacional, el sitio oficial del Balón de Oro publicó tres links con tres ganadores distintos para este año: Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal Ballon d%u2019Or website has published Harry Kane, Kylian Mbappe and Lamine Yamal have won.%uD83D%uDE05 https://t.co/QPkWysF7pj — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 26, 2026

15:02 - | Otro campeón del mundo: Pau Cubarsí es 12° %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 Pau Cubarsi se classe 12e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/cPvfPOa18z — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

15:02 - | El marroquí Achraf Hakimi, de PSG, está en el puesto 13 %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDE6 Achraf Hakimi est 13e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/Q2Ecm495bl — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

15:01 - | Vitinha se acerca al top ten con el lugar 14 %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Vitinha est 14e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/DiyQlBMLT5 — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:49 - | El español Ferran Torres y el inglés Declan Rice siguen en la lista, en el puesto 16 y 15 respectivamente %uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC65%uDB40%uDC6E%uDB40%uDC67%uDB40%uDC7F Declan Rice est en 15e position au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/bAPUetAY4A — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:48 - | Vinicius Junior, brasileño de Real Madrid, está en el lugar 17 del ranking del Balón de Oro %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Vinicius Jr. est à la 17e place du classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/EejWxmNYJL — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:48 - | El campeón del mundo Marc Cucurella es 18° %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 Marc Cucurella est en 18e position du classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/APxhSTlagK — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:47 - | El portugués Joao Neves marcha en el lugar 19 %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Joao Neves est 19e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/UdfvgJvz1K — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:47 - | Willian Pacho, de Ecuador, es 20° %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 Willian Pacho est classé 20e au Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/cb1kBHUghw — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:46 - | El defensa brasileño Gabriel es 21° rumbo al Balón de Oro 2026. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Gabriel est en 21e position au classement du Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/gzTwwasMCI — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:46 - | Lautaro Martínez, argentino, es 22° en el Balón de Oro %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Lautaro Martinez est 22e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/K2Li11xypd — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:45 - | El casillero 23 lo ocupa Nuno Mendes de Portugal y PSG %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Nuno Mendes est 23e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/4yCX38HuDM — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:45 - | El colombiano Luis Díaz es 24° %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF4 Luis Diaz est classé 24e au Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/u0sjtZg6Cp — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:45 - | Marquinhos es 25 en el listado al Balón de Oro masculino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Marquinhos est 25e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/oM71KMCdx0 — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

13:54 - | Dayot Upamecano sigue en la lista. %uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 Dayot Upamecano est 26e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/EuRtPoQevZ — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

13:54 - | Julián Quiñones es 28 y Bruno Fernandes quedó en el puesto 27 %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Bruno Fernandes est 27e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/Za6EhZ1lat — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026