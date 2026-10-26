Con Vozinha y Mosa: La ceremonia del Balón de Oro 2026 en Londres
Sigue la gala en vivo y online en Cooperativa.cl.
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El Balón de Oro 2026 conocerá a su nuevo ganador este lunes 26 de octubre, en una ceremonia que se en el London Palladium de Londres, Inglaterra, con varios candidatos en la disputa por el prestigioso reconocimiento individual.
19:50 - | ¡Histórico! El inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026
19:44 - | Se presentaron los nominados: Llegó el momento de la entrega del galardón al mejor futbolista del mundo
19:36 - | El "Fenómeno", el brasileño Ronaldo Nazario, entra al escenario en Londres para entregar el Balón de Oro 2026
19:35 - | ¡Llegó el momento! En breve se conocerá al ganador del Balón de Oro 2026
19:28 - | La española Alexia Putellas ganó el Balón de Oro Femenino 2026
19:15 - | Michael Owen, ganador del Balón de Oro en 2001, aparece en el escenario para la entrega de uno de los premios principales, a la mejor jugadora del fútbol femenino
19:12 - | La mexicana Charlyn Corral y el inglés Harry Kane fueron premiados como los mejores goleadores de la temporada pasada
19:12 - | Ahora es el turno para premiar al mejor delantero de la temporada pasada
19:03 - | Balón de Oro anunció a los 10 nominados para el Premio Balón de Oro de todos los tiempos
19:02 - | PSG fue premiado como mejor equipo del mundo en la temporada 2025-2026 en la gala del Balón de Oro. Ousmane Dembelé recibió el trofeo
18:49 - | FC Barcelona es el mejor equipo del mundo en el fútbol femenino
18:48 - | Sol Campbell y Patrick Vieira, estrellas de Arsenal, entregarán los premios a los mejores equipos del año en el fútbol femenino y masculino
18:43 - | Bukayo Saka, delantero de Arsenal, fue galardonado con el Premio Sócrates en la ceremonia del Balón de Oro
18:39 - | El artista nigeriano Burna Boy entregará el Premio Sócrates, que reconoce la labor humanitaria en el fútbol
18:37 - | Cata Coll, de Barcelona, fue premiada como mejor arquera del fútbol femenino
18:32 - | Vozinha quedó fuera del Top 5 y el premio Yashin quedó en manos de Unai Simon
18:31 - | Primero entregarán el premio a la mejor arquera del mundo en el fútbol femenino
18:29 - | Peter Schmeichel, leyenda de Dinamarca y Manchester United, entregará el Premio Yashin
18:28 - | Llegó el momento para la premiación al mejor arquero y arquera de la temporada
18:21 - | Se cumplen 70 años del primer Balón de Oro y se repasa la historia de los ganadores, desde Stanley Matthews a la fecha
18:14 - | El español Luis de La Fuente fue galardonado en la ceremonia del Balón de Oro como el mejor técnico del mundo
18:10 - | Turno para premiar al mejor técnico del mundo en 2025-2026, con el trofeo "Johan Cruyff"
18:09 - | El español Pere Romeu, DT de Barcelona Femenino, fue galardonado como mejor entrenador del fútbol femenino
18:04 - | Tercer premio de la noche: Mejor técnico del año en el fútbol femenino, y será el español Rafael Benítez quien entregue el galardón
17:59 - | La mejor jugadora joven del año es la española Vicky López, futbolista de Barcelona
17:57 - | El siguiente premio es para la mejor jugadora joven de la temporada pasada
17:56 - | Es tercera vez consecutiva que Lamine Yamal gana el trofeo Kopa al mejor jugador joven
17:55 - | Lamine Yamal fue premiado como el mejor jugador joven de la temporada pasada en la ceremonia del Balón de Oro
17:54 - | Andriy Shevchenko, ganador del Balón de Oro 2004, será el encargado de entregar el trofeo al talento joven del año
17:50 - | El primer premio de la noche será para el mejor jugador joven del año.
17:47 - | La periodista Kate Scott y el mítico Thierry Henry son los presentadores del Balón de Oro
17:45 - | ¡Se acabó la espera! Comenzó en Londres la ceremonia del Balón de Oro 2026 #ballondor
17:42 - | El brasileño Vinicius Jr. quedó en el lugar 17° del Balón de Oro
17:41 - | Así fue la llegada de Vozinha a la alfombra roja del Balón de Oro, firmando autógrafos a los fanáticos
VOZINHA, EL BALÓN DE ORO DE LAS REDES SOCIALES %uD83D%uDE02 https://t.co/mC0y8WlWSJ— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026
17:40 - | "¡Te estábamos esperando!": Lamine Yamal, uno de los favoritos, llegó hace pocos minutos para la ceremonia del Balón de Oro
Lamine Yamal, we've been waiting for you! #ballondor https://t.co/VMR0z1GQff— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
17:31 - | Ronaldo Nazario será el encargado de entregar el Balón de Oro al ganador del trofeo
Ronaldo is in the house! Watch the Ballon d'Or ceremony live on @DAZNFootball #ballondor https://t.co/qK3ViP6bnZ— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
17:21 - | Vozinha: "No lo esperaba, pero estoy muy feliz de estar acá. Que gane el mejor"
17:21 - | Vozinha, a la transmisión oficial de DAZN: "Estoy tranquilo, es un gran honor estar aquí. Estoy muy contento"
Le dicen en mayo que iba a estar en la gala del Balón de Oro... y se echa a reír seguro %uD83D%uDE02 Vozinha, el hombre al que el Mundial cambió la vida %uD83C%uDF1F El #ballondor, GRATIS en DAZN en Sudamérica, México, USA y más de 200 países https://t.co/1sW2hmbHnX— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026
17:18 - | Aníbal Mosa sigue acaparando cámara en las redes sociales de Colo Colo: Ahora con Rodri y Joan García
16:59 - | Lamine Yamal, uno de los grandes candidatos al Balón de Oro, tampoco quiso quedarse sin una foto con Vozinha
16:51 - | ¡SE ATRASA LA GALA DEL BALÓN DE ORO! Desde la organización confirmaron que la premiación se aplaza al menos media hora por retrasos de montaje y la llegada de los invitados
16:49 - | Más figuras junto a Vozinha: El golero colocolino ahora posó con el exartillero neerlandés Patrick Kluivert para las redes sociales de la UEFA
16:22 - | Vozinha y Mosa siguen codeándose con figuras mundiales: Yan Diomandé, Luis Figo y Mikel Arteta
Compartimos con estrellas y leyendas del fútbol mundial en la alfombra roja del Balón de Oro %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB%u26AA%u26AB #ballondor https://t.co/X7u6xYiCp1— Colo-Colo (@ColoColo) October 26, 2026
16:04 - | "¡Listos para la alfombra roja!": Vozinha y Aníbal Mosa llegaron al London Palladium Theatre para la gala del Balón de Oro 2026
¡Listos para la alfombra roja del Balón de Oro! %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB%u26BD #ballondor https://t.co/3k6HhBkDu6— Colo-Colo (@ColoColo) October 26, 2026
15:51 - | ¿Quieres ver a los jugadores entre las posiciones 30 y 11? Revísalos en este recuento
The 2026 Men's Ballon d'Or ranking, from 30th to 11th place! Follow the ceremony live on https://t.co/WrVGTh5zEm, with analysis and data from the London Palladium! #Ballondor https://t.co/g6qaAfXozA— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
15:34 - | El último jugador que quedó fuera del top ten es Jude Bellingham
%uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC65%uDB40%uDC6E%uDB40%uDC67%uDB40%uDC7F Jude Bellingham est 11e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/bjaXVMAxxn— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
15:02 - | De acuerdo a la prensa internacional, el sitio oficial del Balón de Oro publicó tres links con tres ganadores distintos para este año: Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal
Ballon d%u2019Or website has published Harry Kane, Kylian Mbappe and Lamine Yamal have won.%uD83D%uDE05 https://t.co/QPkWysF7pj— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 26, 2026
15:02 - | Otro campeón del mundo: Pau Cubarsí es 12°
%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 Pau Cubarsi se classe 12e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/cPvfPOa18z— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
15:02 - | El marroquí Achraf Hakimi, de PSG, está en el puesto 13
%uD83C%uDDF2%uD83C%uDDE6 Achraf Hakimi est 13e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/Q2Ecm495bl— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
15:01 - | Vitinha se acerca al top ten con el lugar 14
%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Vitinha est 14e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/DiyQlBMLT5— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:49 - | El español Ferran Torres y el inglés Declan Rice siguen en la lista, en el puesto 16 y 15 respectivamente
%uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC65%uDB40%uDC6E%uDB40%uDC67%uDB40%uDC7F Declan Rice est en 15e position au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/bAPUetAY4A— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:48 - | Vinicius Junior, brasileño de Real Madrid, está en el lugar 17 del ranking del Balón de Oro
%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Vinicius Jr. est à la 17e place du classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/EejWxmNYJL— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:48 - | El campeón del mundo Marc Cucurella es 18°
%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 Marc Cucurella est en 18e position du classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/APxhSTlagK— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:47 - | El portugués Joao Neves marcha en el lugar 19
%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Joao Neves est 19e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/UdfvgJvz1K— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:47 - | Willian Pacho, de Ecuador, es 20°
%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 Willian Pacho est classé 20e au Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/cb1kBHUghw— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:46 - | El defensa brasileño Gabriel es 21° rumbo al Balón de Oro 2026.
%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Gabriel est en 21e position au classement du Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/gzTwwasMCI— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:46 - | Lautaro Martínez, argentino, es 22° en el Balón de Oro
%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Lautaro Martinez est 22e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/K2Li11xypd— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:45 - | El casillero 23 lo ocupa Nuno Mendes de Portugal y PSG
%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Nuno Mendes est 23e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/4yCX38HuDM— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:45 - | El colombiano Luis Díaz es 24°
%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF4 Luis Diaz est classé 24e au Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/u0sjtZg6Cp— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:45 - | Marquinhos es 25 en el listado al Balón de Oro masculino
%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Marquinhos est 25e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/oM71KMCdx0— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
13:54 - | Dayot Upamecano sigue en la lista.
%uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 Dayot Upamecano est 26e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/EuRtPoQevZ— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
13:54 - | Julián Quiñones es 28 y Bruno Fernandes quedó en el puesto 27
%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Bruno Fernandes est 27e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/Za6EhZ1lat— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
13:49 - | La revista L'Equipe comenzó a dar a conocer el ranking del Balón de Oro, donde Sadio Mané y William Saliba comparten el último lugar
%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDF3 Sadio Mané et %uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 William Saliba sont en 29e position du classement du Ballon d'Or #ballondor https://t.co/1kpvwBDWyj— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026