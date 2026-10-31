Este sábado 31 de octubre, Chilevisión realizó el casting presencial de la tercera versión chilena de Gran Hermano, instancia en la que se buscan los 20 participantes del reality. La convocatoria se desarrolló entre las 9:00 y las 15:00 horas en las dependencias del canal, ubicadas en Avenida Pedro Montt 2354, en Santiago.

Según informó la estación, hasta las 13:00 horas habían llegado más de tres mil personas provenientes de distintas regiones del país. Esta etapa se sumó a un casting virtual realizado previamente a través del sitio web de Chilevisión, que según el canal reunió a más de 30 mil postulantes.

La jornada presencial tuvo como objetivo evaluar a los aspirantes frente a las cámaras. El proceso se transmitió en vivo por las plataformas digitales del canal, con la conducción de Claudio Michaux y Piita Pérez, y la participación del animador del programa, José Miguel Viñuela, junto a exjugadores de versiones anteriores del reality.

LEER ARTICULO COMPLETO