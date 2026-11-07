14:02 - | Una multitud de hinchas despidió al bus de Colo Colo, que ya partió desde el Estadio Monumental rumbo a Chillán para enfrentar a Ñublense en busca del título 2026 El movimiento popular mas grande de Chile Una hinchada que está siempre. En las buenas y en las malas. Eso es algo que nunca va a entender un equipo universitario. https://t.co/u4yaqA4TuX — Hanti (@Hanti09) November 7, 2026

13:50 - | Ya comienza como tal el "arengazo" fuera del Monumental. Algunas banderas ya plasman la estrella número 35

13:05 - | Hinchas y barristas de Colo Colo se congregaron desde el mediodía alrededor del Monumental, a la espera de la salida del bus para despedir al equipo

11:56 - | Repasa el equipo estelar preparado por Colo Colo [Fotos] La formación de Colo Colo para ir a buscar el título ante Ñublense en Chillán https://t.co/wNJNODv2nW https://t.co/Vp9LS38t1W — Cooperativa (@Cooperativa) November 7, 2026

09:31 - | Revisa los escenarios posibles para el "Cacique" La calculadora a la estrella 35: ¿Qué necesita Colo Colo para ganar el título? https://t.co/cFU8Yfag4J https://t.co/VMVManBRU6 — Cooperativa (@Cooperativa) November 7, 2026