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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo busca coronarse campeón en su visita a Ñublense por la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la decisiva fecha 27 en Cooperativa.cl.

Colo Colo busca coronarse campeón en su visita a Ñublense por la Liga de Primera
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Colo Colo vive un domingo crucial en el marco de la fecha 27 de la Liga de Primera, donde tiene en sus manos la gran oportunidad de bajar una nueva estrella en su visita a Ñublense en Chillán.

Sigue la decisiva fecha 27 en Cooperativa.cl:

  • Universidad Católica vs. Deportes Limache, 12:30 horas. Claro Arena.
  • Ñublense vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio Municipal "Nelson Oyarzún Arenas".
  • Universidad de Chile vs. Cobresal, 15:00 horas. Estadio El Teniente.

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14:02 - | Una multitud de hinchas despidió al bus de Colo Colo, que ya partió desde el Estadio Monumental rumbo a Chillán para enfrentar a Ñublense en busca del título 2026

13:50 - | Ya comienza como tal el "arengazo" fuera del Monumental. Algunas banderas ya plasman la estrella número 35

13:05 - | Hinchas y barristas de Colo Colo se congregaron desde el mediodía alrededor del Monumental, a la espera de la salida del bus para despedir al equipo

11:56 - | Repasa el equipo estelar preparado por Colo Colo

09:31 - | Revisa los escenarios posibles para el "Cacique"

08:54 - | Los albos ya adelantan preparativos en caso de sellar la estrella 35 este fin de semana

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