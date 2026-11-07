Colo Colo busca coronarse campeón en su visita a Ñublense por la Liga de Primera
Sigue la decisiva fecha 27 en Cooperativa.cl.
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Colo Colo vive un domingo crucial en el marco de la fecha 27 de la Liga de Primera, donde tiene en sus manos la gran oportunidad de bajar una nueva estrella en su visita a Ñublense en Chillán.
Sigue la decisiva fecha 27 en Cooperativa.cl:
17:16 - | Una caravana acompañó al "Cacique" en su salida hacia Chillán.
14:02 - | Una multitud de hinchas despidió al bus de Colo Colo, que ya partió desde el Estadio Monumental rumbo a Chillán para enfrentar a Ñublense en busca del título 2026
El movimiento popular mas grande de Chile Una hinchada que está siempre. En las buenas y en las malas. Eso es algo que nunca va a entender un equipo universitario. https://t.co/u4yaqA4TuX— Hanti (@Hanti09) November 7, 2026
13:50 - | Ya comienza como tal el "arengazo" fuera del Monumental. Algunas banderas ya plasman la estrella número 35
13:43 - | El Club Social y Deportivo Colo Colo ya acaricia el trofeo "Huemul de Plata"
13:05 - | Hinchas y barristas de Colo Colo se congregaron desde el mediodía alrededor del Monumental, a la espera de la salida del bus para despedir al equipo
13:03 - | Vidal: "Meto un golcito mañana". El ambiente de Colo Colo es de alegría en su último entrenamiento antes de partir a Chillán
11:56 - | Repasa el equipo estelar preparado por Colo Colo
[Fotos] La formación de Colo Colo para ir a buscar el título ante Ñublense en Chillán https://t.co/wNJNODv2nW https://t.co/Vp9LS38t1W— Cooperativa (@Cooperativa) November 7, 2026
09:31 - | Revisa los escenarios posibles para el "Cacique"
La calculadora a la estrella 35: ¿Qué necesita Colo Colo para ganar el título? https://t.co/cFU8Yfag4J https://t.co/VMVManBRU6— Cooperativa (@Cooperativa) November 7, 2026
08:54 - | Los albos ya adelantan preparativos en caso de sellar la estrella 35 este fin de semana
Con aforo completo: Colo Colo solicitó autorización para eventual celebración del título en el Monumental https://t.co/udNrvS7g5A https://t.co/0CPpgeU85w— Cooperativa (@Cooperativa) November 6, 2026