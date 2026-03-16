Colo Colo lució un mensaje contra el acoso callejero en su duelo ante Huachipato
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El plantel de Colo Colo sorprendió en la previa de su partido contra Huachipato por la séptima fecha de la Liga de Primera, pues al saltar a la cancha los jugadores albos portaron una camiseta que incluyó la consigna "No al acoso callejero", en colaboración con una marca de productos cosméticos con motivo del mes de la mujer.
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