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Colo Colo tuvo apoyo masivo en la previa al duelo con Coquimbo Unido

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El plantel de Colo Colo tuvo un apoyo masivo en las afueras de su hotel de concentración, en la noche previa al duelo de este miércoles contra Coquimbo Unido.

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