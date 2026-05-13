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El plantel de Colo Colo tuvo un apoyo masivo en las afueras de su hotel de concentración, en la noche previa al duelo de este miércoles contra Coquimbo Unido.
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