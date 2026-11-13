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Quieren llevar el título a Rancagua: La formación de O'Higgins para la final de la Copa de la Liga

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Esta es la formación que preparó Lucas Bovaglio en O'Higgins para la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, que se disputará este sábado a las 18:30 horas en Santa Laura.

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