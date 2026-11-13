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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo venció a Racing en un amistoso internacional en Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Colo Colo venció a Racing en un amistoso internacional en Concepción
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Colo Colo, flamante campeón del fútbol chileno, enfrenta este viernes a Racing Club de Avellaneda, en un amistoso internacional en Concepción. 

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  • Colo Colo (CHI) 2-1 Racing (ARG). Finalizado. Estadio "Ester Roa", Concepción

1-0: 12' Gedeón Díaz (CC); 2-0' 46' Francisco Marchant (CC); 2-1: 81' Matías Pérez (RAC)

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20:55 - | Los jugadores de Racing terminaron muy molestos con el árbitro Fernando Véjar y lo fueron a encarar tras la derrota con Colo Colo en Concepción

20:55 - | ¡Terminó en Concepción! Colo Colo venció por 2-1 a Racing en un amistoso internacional

20:51 - | Javier Méndez fue expulsado en Colo Colo por un cabezazo a un jugador de Racing en los minutos finales del partido en Concepción

20:43 - | Gol de Racing. Matías Pérez de cabeza anotó el descuento ante Colo Colo, que gana 2-1 en Concepción

20:07 - | ¡Golazo de Colo Colo! Francisco Marchant remató con la zurda desde fuera del área y anotó el 2-0 ante Racing

20:06 - | ¡Se juega la segunda parte en Concepción! Colo Colo vence a Racing en un amistoso internacional

19:47 - | ¡Final de la primera parte! Colo Colo gana por 1-0 a Racing en Concepción

19:31 - | Se cumplió la media hora en Concepción: Colo Colo vence por la mínima a Racing, con gol de Gedeón Díaz

19:13 - | Así fue el gol de Gedeón Díaz ante Racing

19:13 - | ¡Gol de Colo Colo! Gedeón Díaz anotó el 1-0 ante Racing en Concepción

19:07 - | Lautaro Pastrán tuvo la primera clara de Colo Colo, con un remate que cruzó el área, frente al arco de Racing

19:01 - | ¡Comenzó en el "Ester Roa"! El campeón Colo Colo enfrenta a Racing de Avellaneda en un amistoso internacional

18:56 - | ¡Equipos a la cancha! En breve arrancará en Concepción el amistoso entre Colo Colo y Racing

18:39 - | El plantel de Colo Colo realiza el trabajo previo en la cancha del "Ester Roa"

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