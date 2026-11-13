Colo Colo, flamante campeón del fútbol chileno, enfrenta este viernes a Racing Club de Avellaneda, en un amistoso internacional en Concepción.

Sigue en vivo el resultado en Cooperativa.cl.

Colo Colo (CHI) 2-1 Racing (ARG). Finalizado. Estadio "Ester Roa", Concepción

1-0: 12' Gedeón Díaz (CC); 2-0' 46' Francisco Marchant (CC); 2-1: 81' Matías Pérez (RAC)