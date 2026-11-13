Colo Colo venció a Racing en un amistoso internacional en Concepción
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Colo Colo, flamante campeón del fútbol chileno, enfrenta este viernes a Racing Club de Avellaneda, en un amistoso internacional en Concepción.
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1-0: 12' Gedeón Díaz (CC); 2-0' 46' Francisco Marchant (CC); 2-1: 81' Matías Pérez (RAC)
20:55 - | Los jugadores de Racing terminaron muy molestos con el árbitro Fernando Véjar y lo fueron a encarar tras la derrota con Colo Colo en Concepción
20:55 - | ¡Terminó en Concepción! Colo Colo venció por 2-1 a Racing en un amistoso internacional
20:51 - | Javier Méndez fue expulsado en Colo Colo por un cabezazo a un jugador de Racing en los minutos finales del partido en Concepción
20:43 - | Gol de Racing. Matías Pérez de cabeza anotó el descuento ante Colo Colo, que gana 2-1 en Concepción
20:07 - | ¡Golazo de Colo Colo! Francisco Marchant remató con la zurda desde fuera del área y anotó el 2-0 ante Racing
20:06 - | ¡Se juega la segunda parte en Concepción! Colo Colo vence a Racing en un amistoso internacional
19:47 - | ¡Final de la primera parte! Colo Colo gana por 1-0 a Racing en Concepción
19:31 - | Se cumplió la media hora en Concepción: Colo Colo vence por la mínima a Racing, con gol de Gedeón Díaz
19:13 - | Así fue el gol de Gedeón Díaz ante Racing
¡UN PIBE ABRIÓ EL MARCADOR! El chileno Gedeón Díaz (18 años) estuvo atento tras el cabezazo de Maxi Romero y anotó el primero del partido entre Colo-Colo y Racing. %uD83D%uDCFA ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/oC91QO3W5V— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026
19:13 - | ¡Gol de Colo Colo! Gedeón Díaz anotó el 1-0 ante Racing en Concepción
19:07 - | Lautaro Pastrán tuvo la primera clara de Colo Colo, con un remate que cruzó el área, frente al arco de Racing
19:01 - | ¡Comenzó en el "Ester Roa"! El campeón Colo Colo enfrenta a Racing de Avellaneda en un amistoso internacional
18:56 - | ¡Equipos a la cancha! En breve arrancará en Concepción el amistoso entre Colo Colo y Racing
18:39 - | Racing confirmó su oncena para enfrentar a Colo Colo en Concepción
18:39 - | El plantel de Colo Colo realiza el trabajo previo en la cancha del "Ester Roa"
18:03 - | ¡Formación del campeón confirmada! Revisa cómo jugará Colo Colo en el amistoso ante Racing
17:36 - | El plantel del campeón ya llegó al "Ester Roa" para el desafío contra Racing
17:32 - | Colo Colo tiene listo su camarín en el "Ester Roa" para el amistoso contra Racing