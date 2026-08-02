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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha vive su primera jornada como jugador de Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero caboverdiano llegó el domingo para integrarse al cuadro albo.

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08:58 - | De acuerdo a las informaciones emanadas desde comunicaciones de Colo Colo, Vozinha se somete a exámenes este lunes y el martes entrena en el Monumental, jornada en que además será su presentación ante los medios.

08:07 - | Así fue el encuentro de Vozinha con Aníbal Mosa.

21:02 - | Vozinha abandona el aeropuerto y ahora se va a su hotel para mañana temprano iniciar la jornada con el reconocimiento médico

21:01 - | El portero fue saludado por cientos de fanáticos, quienes esperaron por el arquero

20:54 - | Aparece Vozinha, quien es saludado por una gran cantidad de hinchas de Colo Colo

20:26 - | Locura total se vive en Pudahuel a la espera de Vozinha

20:23 - | Una comitiva de Colo Colo ya ingresó a la zona de arribo para recibir al portero africano Vozinha

20:12 - | Gran expectación se vive en el Aeropuerto de Pudahuel a la espera de Vozinha: Periodistas e hinchas se agolparon en la terminal para recibir al portero

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