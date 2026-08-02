Vozinha vive su primera jornada como jugador de Colo Colo
El arquero caboverdiano llegó el domingo para integrarse al cuadro albo.
El arquero caboverdiano llegó el domingo para integrarse al cuadro albo.
08:58 - | De acuerdo a las informaciones emanadas desde comunicaciones de Colo Colo, Vozinha se somete a exámenes este lunes y el martes entrena en el Monumental, jornada en que además será su presentación ante los medios.
08:12 - | Lo mismo hizo la BBC de Londres
08:12 - | El medio británico Sky Sport hizo eco de la multitudinaria llegada de Vozinha a Chile
08:07 - | Así fue el encuentro de Vozinha con Aníbal Mosa.
Primer encuentro entre Vozinha y nuestro presidente Aníbal Mosa %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB%u26AA%uFE0F%u26AB%uFE0F— Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026
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First meeting between Vozinha and our president, Aníbal Mosa.
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Primeiro encontro entre a Vozinha e o nosso presidente, Aníbal Mosa. pic.twitter.com/jkzGJmaQRn
21:02 - | Vozinha abandona el aeropuerto y ahora se va a su hotel para mañana temprano iniciar la jornada con el reconocimiento médico
21:01 - | El portero fue saludado por cientos de fanáticos, quienes esperaron por el arquero
20:54 - | Aparece Vozinha, quien es saludado por una gran cantidad de hinchas de Colo Colo
20:26 - | Locura total se vive en Pudahuel a la espera de Vozinha
Lleno total en el aeropuerto!!— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 3, 2026
Crece la efervescencia de los hinchas de Colo Colo a la espera de Vozinha en Santiago. @Cooperativa pic.twitter.com/5JeAT7kLrc
20:23 - | Una comitiva de Colo Colo ya ingresó a la zona de arribo para recibir al portero africano Vozinha
20:12 - | Gran expectación se vive en el Aeropuerto de Pudahuel a la espera de Vozinha: Periodistas e hinchas se agolparon en la terminal para recibir al portero
20:10 - | Un puñado de hinchas de Colo Colo llegó al Aeropuerto de Santiago para darle la bienvenida al portero caboverdiano Vozinha