08:58 - | De acuerdo a las informaciones emanadas desde comunicaciones de Colo Colo, Vozinha se somete a exámenes este lunes y el martes entrena en el Monumental, jornada en que además será su presentación ante los medios.

08:07 - | Así fue el encuentro de Vozinha con Aníbal Mosa. Primer encuentro entre Vozinha y nuestro presidente Aníbal Mosa %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB%u26AA%uFE0F%u26AB%uFE0F



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First meeting between Vozinha and our president, Aníbal Mosa.



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Primeiro encontro entre a Vozinha e o nosso presidente, Aníbal Mosa. pic.twitter.com/jkzGJmaQRn — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

21:02 - | Vozinha abandona el aeropuerto y ahora se va a su hotel para mañana temprano iniciar la jornada con el reconocimiento médico

21:01 - | El portero fue saludado por cientos de fanáticos, quienes esperaron por el arquero

20:54 - | Aparece Vozinha, quien es saludado por una gran cantidad de hinchas de Colo Colo

20:26 - | Locura total se vive en Pudahuel a la espera de Vozinha Lleno total en el aeropuerto!!



Crece la efervescencia de los hinchas de Colo Colo a la espera de Vozinha en Santiago. @Cooperativa pic.twitter.com/5JeAT7kLrc — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 3, 2026

20:23 - | Una comitiva de Colo Colo ya ingresó a la zona de arribo para recibir al portero africano Vozinha