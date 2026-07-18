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Esta es la formación de Argentina, liderada por Lionel Messi, que buscará repetir el triunfo de Catar 2022 y consagrarse como bicampeón del Mundial, enfrentándose a España por el título del certamen este domingo, a las 15:00 horas en Nueva Jersey.
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