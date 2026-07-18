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Por la segunda estrella: La alineación de España para la final ante Argentina en el Mundial

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Esta es la formación de España para la final contra Argentina este domingo, desde las 15:00 horas en Nueva Jersey, por el título de la Copa del Mundo, en donde espera conseguir su segunda estrella.

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