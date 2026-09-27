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Suspendido al minuto 83 el pasado jueves por graves incidentes de la barra de Universidad de Chile en Sausalito, este domingo 27 de septiembre culminó la ida entre Everton y los "azules" por octavos de final de la Copa Chile, pero en el Estadio Nacional y a puertas cerradas: La U mantuvo el 1-0 antes de la revancha, esta misma jornada y en la misma cancha a las 17:30 horas.
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