Deportes Antofagasta se quedó con el duelo nortino tras derrotar 4-1 a Iquique en el Estadio "Calvo y Bascuñán" por la revancha de los octavos de la Copa Chile, avanzando a cuartos donde espera a la definición de la llave entre Universidad de Chile y Everton.

Brayan Hurtado, Sebastián Leyton, José Bandez y Bastián Tapia anotaron para los locales, mientras que Diego Orellana marcó la única cifra de los "Dragones Celestes".

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