Cientos de familias, organizaciones y asistentes se congregaron este sábado en el sector de La Elipse del Parque O’Higgins, en Santiago, para participar en la jornada "Mil volantines por las infancias palestinas".

La actividad consistió en la entrega y elevación simultánea de volantines con símbolos y colores asociados a Palestina, con el objetivo de manifestar apoyo y visibilizar la situación que enfrentan los niños y niñas en la devastada Franja de Gaza.

La iniciativa utilizó este elemento tradicional como canal de expresión comunitaria, aprovechando tanto el valor lúdico que tiene para la infancia como el arraigo popular de esta práctica al aire libre durante las celebraciones de septiembre en Chile.

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