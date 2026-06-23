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Arancibia, Corral y Zampedri comandaron la victoria de la UC sobre Everton en Copa Chile

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Universidad Católica venció por 1-3 a Everton este martes en Viña del Mar, en duelo pendiente de la primera fecha del Grupo B de la Copa Chile. Sebastián Arancibia, Diego Corral y Fernando Zampedri anotaron para los Cruzados, y Hugo Magallanes descontó para los ruleteros.

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