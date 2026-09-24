Valentina Toro volvió a la alta competencia y clasificó a la final en el karate de los Sudamericanos
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La karateca chilena Valentina Toro volvió a la alta competencia luego de una larga lesión y consiguió dos victorias en la fase eliminatoria del kumite (-55 kg) para instalarse en la final por el oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, a disputarse desde las 16:00 horas de este mismo jueves.
La capitana del Team Chile venció por 5-0 a la colombiana Mariana Noreña; y 7-1 a la boliviana Sol Sandoval.
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