La Corporación Profesional de Alzheimer y Otras Demencias (Coprad) se realizó el pasado jueves su 12ª Caminata Conmemorativa, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de reconocer las señales de alerta y consultar oportunamente ante posibles síntomas de demencia.

En la actividad participó la actriz Paulina Urrutia, reconocida como una importante activista por la visibilización del Alzheimer y quien plasmó en el documental "La Memoria Infinita" los últimos nueve años de vide de su pareja, Augusto Góngora, quien padeció de este mal neurodegenerativo.

"Perdemos años cuando los síntomas de una demencia se confunden con depresión, falta de voluntad o falta de iniciativa. Un diagnóstico oportuno permite educar a la familia, disminuir la sobrecarga del entorno y, en etapas leves, incorporar al paciente a terapias de estimulación cognitiva y otros tratamientos", comentó Alejandra Pinto, psicóloga y vicepresidenta de Coprad.

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