Huachipato se mantuvo vivo en la Copa de la Liga con un triunfo de 1-0 que eliminó a Deportes Concepción en la cuarta fecha. Lionel Altamirano anotó el único gol para los "acereros", en un cotejo que terminó con tres expulsados: Mario Sandoval (90+3') y Diego Carrasco (90+7') en los lilas, y Cris Martínez (90+7') por el lado "siderúrgico".

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