Alexis Sánchez llegó a su cuarto gol de la temporada con Sevilla luego de anotar el 1-0 que bastó para vencer a Real Sociedad en la fecha 34 de la Liga de España. El delantero tardó seis partidos en volver a anotar después de que su ultima conquista fuese en el derbi ante Real Betis el pasado 1 de marzo.

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