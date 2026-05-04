Alexis Sánchez volvió al gol con Sevilla para destrabar el empate ante Real Sociedad
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Alexis Sánchez volvió al gol con Sevilla para destrabar el empate ante Real Sociedad
Alexis Sánchez llegó a su cuarto gol de la temporada con Sevilla luego de anotar el 1-0 que bastó para vencer a Real Sociedad en la fecha 34 de la Liga de España. El delantero tardó seis partidos en volver a anotar después de que su ultima conquista fuese en el derbi ante Real Betis el pasado 1 de marzo.
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