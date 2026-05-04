Katy Perry llegó con una máscara a la MET Gala 2026
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La cantante y actriz estadounidense Katy Perry, quien ahora tiene como pareja al exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, llegó a la MET Gala 2026 con un particular atuendo: un largo vestido y su rostro cubierto.
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