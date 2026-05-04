El cantante Bad Bunny apareció este lunes en la alfombra roja de la Met Gala disfrazado de anciano.

Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el "conejo malo" lució pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras. En tanto, vistió un un simple pero efectivo traje negro.

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