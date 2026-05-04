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La rutilante alfombra roja de la MET Gala 2026
El cantante Bad Bunny apareció este lunes en la alfombra roja de la Met Gala disfrazado de anciano.
Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el "conejo malo" lució pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras. En tanto, vistió un un simple pero efectivo traje negro.
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