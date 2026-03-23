Copa de la Liga: Medina y Montiel lideraron triunfo de Everton sobre Palestino en La Cisterna
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Copa de la Liga: Medina y Montiel lideraron triunfo de Everton sobre Palestino en La Cisterna
Everton venció por 1-2 a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, en la primera fecha del Grupo C de la Copa de la Liga. Ronnie Fernández marcó para los árabes, pero Alan Medina y Nicolás Montiel lideraron la remontada de los viñamarinos.
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