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Copa de la Liga: Medina y Montiel lideraron triunfo de Everton sobre Palestino en La Cisterna

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Everton venció por 1-2 a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, en la primera fecha del Grupo C de la Copa de la Liga. Ronnie Fernández marcó para los árabes, pero Alan Medina y Nicolás Montiel lideraron la remontada de los viñamarinos.

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