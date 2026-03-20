Deportes La Serena aprovechó los errores defensivos de la U para igualar en el Nacional
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Bajo la lluvia en el Nacional, Deportes La Serena aprovechó las licencias defensivas de Universidad de Chile para poner el 2-2 en su estreno por el Grupo D en la Copa de la Liga. Felipe Chamorro anotó un doblete para los granates, mientras que Maxi Guerrero y Eduardo Vargas marcaron para los azules.
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