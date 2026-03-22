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Deportes Limache rescató un empate en su visita a O'Higgins por la Copa de la Liga

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Deportes Limache no pudo traducir su buen momento en la Liga de Primera tras igualar 1-1 ante O'Higgins durante su debut por la Copa de la Liga. El elenco "tomatero" sufrió con un golazo de Alan Robledo y terminó igualando gracias a un penal cobrado por Daniel Castro.

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