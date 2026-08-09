O'Higgins sumó un nuevo tropiezo en La Liga tras perder con Limache en El Teniente
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O'Higgins lamentó una dolorosa derrota 3-1 ante Limache en el Estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 18 de la Liga de Primera. Los goles del encuentro fueron anotados por Dylan Escobar, Jean Meneses y Gonzalo Sosa para los "tomateros"; mientras que Luis Pavez descontó para el "Capo de Provincia".
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