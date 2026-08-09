Maximiliano Romero y Leandro Hernández protagonizaron la remontada del líder Colo Colo por 2-1 sobre Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán", por la fecha 18 de la Liga de Primera. El tanto de los "Cementeros" fue anotado por Matías Campos López.

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