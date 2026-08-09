Universidad de Concepción sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga de Primera tras caer 1-0 ante Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa" por la fecha 18, quedando en la cornisa, en el antepenúltimo lugar de la tabla. El único gol del encuentro fue anotado por Joaquín Larrivey de penal, quien además sufrió una polémica expulsión.

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