Francisco González y Carabalí permitieron el paso de O'Higgins a la final en Copa de la Liga
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O'Higgins consiguió clasificarse a la final en la Copa de la Liga después de imponerse 1-0 ante Ñublense en El Teniente de Rancagua. Con este resultado propiciado por un gol de Francisco González, el equipo de Lucas Bovaglio forzó la tanda de penales en la que Omar Carabalí permitió la victoria 4-2 ante los chillanejos.
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