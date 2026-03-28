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La Serena lamentó una agónica derrota ante La Calera que lo hundió en la Copa de la Liga

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Después de ir ganando la mayoría del partido, Deportes La Serena lamentó una derrota 2-1 en su visita a Unión La Calera por la tercera fecha en la Copa de la Liga. Con esto, el cuadro "granate" quedó colista del Grupo D con apenas 1 punto, distanciándose a 5 de los "cementeros".

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