La Serena lamentó una agónica derrota ante La Calera que lo hundió en la Copa de la Liga
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Después de ir ganando la mayoría del partido, Deportes La Serena lamentó una derrota 2-1 en su visita a Unión La Calera por la tercera fecha en la Copa de la Liga. Con esto, el cuadro "granate" quedó colista del Grupo D con apenas 1 punto, distanciándose a 5 de los "cementeros".
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