Limache desaprovechó la ventaja y cedió igualdad ante O'Higgins
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Deportes Limache desaprovechó su ventaja y cedió una igualdad 1-1 ante O'Higgins en la cuarta fecha del Grupo C de la Copa de la Liga.
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