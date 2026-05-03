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Limache desaprovechó la ventaja y cedió igualdad ante O'Higgins

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Deportes Limache desaprovechó su ventaja y cedió una igualdad 1-1 ante O'Higgins en la cuarta fecha del Grupo C de la Copa de la Liga.

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