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Una masiva "cambiatón" tuvo lugar en la municipalidad de Providencia

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Una masiva y organizada "cambiatón" de láminas del álbum del Mundial 2026 se dio en el frontis de la municipalidad de Providencia. Al lugar llegaron cientos de fanáticos a buscar las esquivas figuritas.

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