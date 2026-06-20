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La selección de Curazao hizo historia en el Mundial 2026 y sumó su primer punto en la historia de una cita planetaria tras empatar sin goles frente a Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas. Su gran figura fue su guardameta Eloy Room.
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