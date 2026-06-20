Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago6.9°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Curazao sumó su primer punto en un Mundial tras empatar ante Ecuador en Kansas

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La selección de Curazao hizo historia en el Mundial 2026 y sumó su primer punto en la historia de una cita planetaria tras empatar sin goles frente a Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas. Su gran figura fue su guardameta Eloy Room.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados