O'Higgins acabó con su sequía de triunfos como forastero tras vencer a Everton en Sausalito
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O'Higgins finalmente vuelve a festejar como visita luego de imponerse 1-2 ante Everton en el Sausalito por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Cinco partidos entre el mencionado torneo, la Copa Libertadores y la Liga de Primera fueron los que registró el cuadro rancagüino sin sonreír fuera de casa, siendo este el primero de la temporda.
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