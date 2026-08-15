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Alexis Sánchez tuvo su presentación oficial en el Stade Saputo

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El chileno Alexis Sánchez tuvo su presentación oficial ante el público de CF Montreal en el Stade Saputo durante el entretiempo del partido entre el equipo canadiense y DC United por la Major League Soccer.

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