Alexis Sánchez tuvo su presentación oficial en el Stade Saputo
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El chileno Alexis Sánchez tuvo su presentación oficial ante el público de CF Montreal en el Stade Saputo durante el entretiempo del partido entre el equipo canadiense y DC United por la Major League Soccer.
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