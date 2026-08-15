Audax desperdició su ventaja ante Everton y no pudo despegarse del fondo de la Liga
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Audax Italiano sufrió un resultado duro en sus aspiraciones por abandonar la parte baja tras igualar 1-1 ante Everton en el Sausalito por la fecha 19 en la Liga de Primera. Pese a adelantarse con un penal de Franco Troyansky y tener la ventaja numérica tras la expulsión de Hugo Magallanes en el local, terminó lamentando el golazo de Emiliano Ramos que lo hizo cosechar un empate que lo dejó con 21 puntos distanciado a 4 unidades de la zona de descenso.
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