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Palestino rescató un empate ante Limache y logró su primer punto en la Copa de la Liga

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Deportes Limache se resignó con un 1-1 frente a Palestino en Quillota por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Tras estrenarse con el mismo marcador frente a O'Higgins y caer ante Everton respectivamente, ambos elencos siguen sin triunfos en el novedoso torneo de 2026.

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