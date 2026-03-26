Deportes Limache se resignó con un 1-1 frente a Palestino en Quillota por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Tras estrenarse con el mismo marcador frente a O'Higgins y caer ante Everton respectivamente, ambos elencos siguen sin triunfos en el novedoso torneo de 2026.

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