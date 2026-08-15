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Así quedó el local afectado por incendio y explosión en Viña del Mar

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Un incendio y posterior explosión provocó daños considerables, la madrugada de este sábado, en un local de comida ubicado en Avenida Valparaíso, en Viña del Mar (Región de Valparaíso).

La emergencia, provocada aparentemente por un balón de gas, dejó al menos siete bomberos heridos.

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