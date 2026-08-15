Así quedó el local afectado por incendio y explosión en Viña del Mar
Publicado:
Fotos Destacadas
Prensa canadiense destacó la bienvenida de Alexis "como un héroe" en Montreal
Parisi visitó a Desbordes para "conversar sobre los desafíos que enfrenta la capital"
El megaoperativo para el traslado de reos desde Santiago hacia la cárcel de Talca
Fotos Recientes
Así quedó el local afectado por incendio y explosión en Viña del Mar
El estreno de Las Diablas en el Mundial de hockey césped ante Países Bajos
La oncena de Colo Colo para su duelo contra O'Higgins por la fecha 19
Un incendio y posterior explosión provocó daños considerables, la madrugada de este sábado, en un local de comida ubicado en Avenida Valparaíso, en Viña del Mar (Región de Valparaíso).
La emergencia, provocada aparentemente por un balón de gas, dejó al menos siete bomberos heridos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados