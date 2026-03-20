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Franco Troyansky anotó la solitaria cifra con la que Audax Italiano se impuso 0-1 en su visita a Unión La Calera por la primera fecha del Grupo D en la Copa de la Liga. El argentino marcó un penal que bastó para que su equipo se posicionara como el líder tras el empate de Universidad de Chile y Deportes La Serena.
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