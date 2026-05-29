El sorteo de los octavos de final en la Copa Libertadores y Sudamericana 2026
Sigue la ceremonia y la conformación de los cruces en Cooperativa.cl.
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Este viernes 29 de mayo, en Luque, se realiza el sorteo de los octavos de final para la Copa Libertadores y la Sudamericana: Coquimbo Unido y Universidad Católica esperan rival en el máximo torneo continental y O'Higgins conocerá la ubicación de su duelo de play-offs en el cuadro de "la gran conquista".
11:33 - | ¡Culminado el sorteo en Luque! Así quedó el cuadro final de la Copa Libertadores 2026, con Coquimbo Unido y Universidad Católica en competencia
11:30 - | Posibles rivales si la UC supera los octavos de la Libertadores: Rosario Central (ARG), de Vicente Pizarro, jugará ante Corinthians (BRA)
11:30 - | Para chiste, pero ya es un clásico de la Copa: Palmeiras (BRA) nuevamente se enfrentará a Cerro Porteño (PAR)
11:29 - | ¡LLAVE LISTA PARA EL "PIRATA"! Coquimbo Unido enfrentará a Platense (ARG) en octavos de final de Copa Libertadores. En cuartos aparecen Fluminense (BRA) o Independiente Rivadavia (ARG)
11:27 - | ¡Dos brasileños se matan entre ellos! Deportes Tolima (COL) chocará con Independiente del Valle (ECU); el vencedor jugará con Cruzeiro (BRA) o Flamengo (BRA)
11:26 - | Fluminense (BRA) jugará contra Independiente Rivadavia (ARG)
11:25 - | Al otro lado del cuadro, Mirassol (BRA) jugará con Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), donde milita el chileno Fernando Cornejo
11:25 - | ¡AL TIRO, LISTO EL RIVAL DE LA UC! En la primera pasada del bolillero en el sorteo, Universidad Católica quedó emparejada con Estudiantes de la Plata (ARG) para los octavos de final de la Copa Libertadores
11:21 - | Ahora es turno para el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, con Coquimbo Unido y Universidad Católica esperando rival tras ganar sus respectivos grupos
11:16 - | Listo el sorteo de la "gran conquista". Revisa el cuadro
11:14 - | Último cruce: El vencedor de Bolívar (BOL) y Gremio (BRA) jugará contra Sao Paulo (BRA). Este camino será el que se cruce con el de O'Higgins
11:14 - | Universidad Central (VEN) o Santos (BRA) tendrán al frente en octavos a Macará (ECU)
11:13 - | Montevideo City Torque (URU) espera por Nacional (URU) y Tigre (ARG), del chileno Guillermo Soto
11:13 - | River Plate (ARG), de Paulo Díaz, enfrentará en octavos de Sudamericana al ganador entre Independiente Santa Fe (COL) y Caracas (VEN)
11:12 - | Independiente Medellín (COL) y Vasco da Gama (BRA) definirán el rival de Olimpia (PAR)
11:11 - | Llave C: Vencedor Lanús (ARG) vs. Cienciano (PER) jugará con Botafogo (BRA)
11:10 - | El vencedor de Sporting Cristal (PER) y Bragantino (BRA) se enfrentará a Atlético Mineiro (BRA)
11:09 - | ¡O'Higgins de inmediato salió del bolillero! En el inicio del sorteo, el vencedor entre el cuadro chileno y Boca Juniors se enfrentará a Recoleta de Paraguay en octavos de la Copa Sudamericana
11:04 - | ¡ARRANCA EL SORTEO EN PARAGUAY! En primer lugar se definirá el cuadro de la Copa Sudamericana, donde O'Higgins enfrentará a Boca Juniors en play-offs y conocerá a su posible rival en caso de avanzar a octavos
10:51 - | Esta sellado que O'Higgins enfrentará a Boca Juniors en play-offs de Copa Sudamericana. Solo le resta conocer su camino en el cuadro que ya tiene listos en octavos a los líderes de grupo
10:41 - | Revisa los detalles
Los potenciales rivales de los clubes chilenos en la Copa Libertadores y la Sudamericana https://t.co/4YMFoGYdJx pic.twitter.com/PJ5uJpCjR5— Cooperativa (@Cooperativa) May 29, 2026
10:35 - | El sorteo en la sede de la Conmebol arrancará a las 11:00 horas de Chile (15:00 GMT)