11:33 - | ¡Culminado el sorteo en Luque! Así quedó el cuadro final de la Copa Libertadores 2026, con Coquimbo Unido y Universidad Católica en competencia

11:30 - | Posibles rivales si la UC supera los octavos de la Libertadores: Rosario Central (ARG), de Vicente Pizarro, jugará ante Corinthians (BRA)

11:30 - | Para chiste, pero ya es un clásico de la Copa: Palmeiras (BRA) nuevamente se enfrentará a Cerro Porteño (PAR)

11:29 - | ¡LLAVE LISTA PARA EL "PIRATA"! Coquimbo Unido enfrentará a Platense (ARG) en octavos de final de Copa Libertadores. En cuartos aparecen Fluminense (BRA) o Independiente Rivadavia (ARG)

11:27 - | ¡Dos brasileños se matan entre ellos! Deportes Tolima (COL) chocará con Independiente del Valle (ECU); el vencedor jugará con Cruzeiro (BRA) o Flamengo (BRA)

11:26 - | Fluminense (BRA) jugará contra Independiente Rivadavia (ARG)

11:25 - | Al otro lado del cuadro, Mirassol (BRA) jugará con Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), donde milita el chileno Fernando Cornejo

11:25 - | ¡AL TIRO, LISTO EL RIVAL DE LA UC! En la primera pasada del bolillero en el sorteo, Universidad Católica quedó emparejada con Estudiantes de la Plata (ARG) para los octavos de final de la Copa Libertadores

11:21 - | Ahora es turno para el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, con Coquimbo Unido y Universidad Católica esperando rival tras ganar sus respectivos grupos

11:16 - | Listo el sorteo de la "gran conquista". Revisa el cuadro

11:14 - | Último cruce: El vencedor de Bolívar (BOL) y Gremio (BRA) jugará contra Sao Paulo (BRA). Este camino será el que se cruce con el de O'Higgins

11:14 - | Universidad Central (VEN) o Santos (BRA) tendrán al frente en octavos a Macará (ECU)

11:13 - | Montevideo City Torque (URU) espera por Nacional (URU) y Tigre (ARG), del chileno Guillermo Soto

11:13 - | River Plate (ARG), de Paulo Díaz, enfrentará en octavos de Sudamericana al ganador entre Independiente Santa Fe (COL) y Caracas (VEN)

11:12 - | Independiente Medellín (COL) y Vasco da Gama (BRA) definirán el rival de Olimpia (PAR)

11:11 - | Llave C: Vencedor Lanús (ARG) vs. Cienciano (PER) jugará con Botafogo (BRA)

11:10 - | El vencedor de Sporting Cristal (PER) y Bragantino (BRA) se enfrentará a Atlético Mineiro (BRA)

11:09 - | ¡O'Higgins de inmediato salió del bolillero! En el inicio del sorteo, el vencedor entre el cuadro chileno y Boca Juniors se enfrentará a Recoleta de Paraguay en octavos de la Copa Sudamericana

11:04 - | ¡ARRANCA EL SORTEO EN PARAGUAY! En primer lugar se definirá el cuadro de la Copa Sudamericana, donde O'Higgins enfrentará a Boca Juniors en play-offs y conocerá a su posible rival en caso de avanzar a octavos

10:51 - | Esta sellado que O'Higgins enfrentará a Boca Juniors en play-offs de Copa Sudamericana. Solo le resta conocer su camino en el cuadro que ya tiene listos en octavos a los líderes de grupo Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cooperativa Deportes (@cooperativadeportes)

10:41 - | Revisa los detalles Los potenciales rivales de los clubes chilenos en la Copa Libertadores y la Sudamericana https://t.co/4YMFoGYdJx pic.twitter.com/PJ5uJpCjR5 — Cooperativa (@Cooperativa) May 29, 2026