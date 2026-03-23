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Hinchas de Santiago Wanderers colmaron las calles de Valparaíso para celebrar la Libertadores sub 20

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Miles de hinchas de Santiago Wanderers se congregaron en las calles de Valparaíso para celebrar el título obtenido por el equipo sub 20 en la Copa Libertadores de la categoría.

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