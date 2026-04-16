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Prensa brasileña lamentó la caída de Cruzeiro a manos de la UC en Copa Libertadores

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Con críticas al equipo y sorpresa por la caída como local, la prensa brasileña destacó en portada la derrota de Cruzeiro ante Universidad Católica por 2-1 en la segunda fecha de la Copa Libertadores.

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