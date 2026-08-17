La animadora Ivette Vergara quedó apercibida y en libertad este lunes, tras haber sido detenida la tarde del domingo por conducir a exceso de velocidad en la Costanera Norte, en la comuna de Vitacura. La periodista fue formalizada por el delito de conducción temeraria en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, luego de su detención en el sector de Lo Curro durante la pasada jornada al ser sorprendida por Carabineros manejando a más de 160 kilómetros por hora en un tramo con una velocidad máxima permitida de 100 kilómetros por hora.

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